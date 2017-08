Avis: Briterne forventer brexit-regning på 40 milliarder euro

Blandt de mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU er, hvor meget de øvrige medlemslande vil afkræve briterne for at forlade fællesskabet.

Men den britiske regering forventer at slippe billigere.

Anonyme kilder siger således til The Sunday Telegraph, at Storbritannien er villig til at betale op til 40 milliarder euro som led i en aftale om at forlade EU.

Ifølge avisen vil den britiske regering i forhandlingerne tilbyde at betale ti millioner euro om året i tre år efter marts 2019, hvor skilsmissen efter tidsplanen skal træde i kraft.

- Vi ved, at (EU's, red.) udgangspunkt er 60 milliarder euro, men den faktiske bundlinje er 50 milliarder euro. Vores er tættere på 30 milliarder euro, men den faktiske landingszone er 40 milliarder euro, siger en "højtstående kilde i Whitehall" til avisen.

Whitehall er navnet på det distrikt i London, der huser de fleste ministerier og regeringskontorer.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra relevante personer i regeringen til oplysningerne.

Indtil videre er premierminister Therese May ikke kommet med en officiel indikation på, hvor stort et beløb regeringen er indstillet på at ville betale.