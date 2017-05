Australske pædofile får frataget deres pas

Hvis det står til australske politikere, vil dømte pædofile i fremtiden få deres pas annulleret. Det sker for at forhindre dem i at rejse udenlands og forulempe igen.

- De nye regler vil sikre, at de, der er registreret for at have forbrudt sig seksuelt mod børn, ikke kan forlade Australien eller have et pas, siger udenrigsminister Julie Bishop.

Loven skal stemmes igennem parlamentet den kommende måned. Den skal være med til at sætte en stopper for sexturisme, der blandt andet går fra Australien til en række lande i Asien.

- Alene sidste år var der mere end 800 registrerede seksualforbrydere, der rejste udenlands, siger ministeren.

Avisen Sydney Morning Herald skriver, at der vil skulle en lovændring til. Således skal parlamentet stemme forslaget igennem, før pasændringen kan træde i kraft.

Den australske justitsminister, Michael Keenan, bakker sin ministerkollega op.

- Det er det hårdeste nedslag mod sexturisme nogensinde, siger han.

Den australske udenrigsminister oplyser på sin hjemmeside, at det vurderes, at Australien har 20.000 indbyggere, der er dømt for seksuelle overgreb på børn.

Kampagnen mod at forbyde pædofile i at rejse ud af Australien har været ført af senator Derryn Hinch.

Han dannede sit eget parti forud for seneste parlamentsvalg og gik blandt andet til valg på, at han ville slå hårdt ned mod pædofile.

Han er stolt over, at den mærkesag han blev valgt på, nu bliver ført ud i livet.

- Folk vil måske spørge, hvad med deres civile rettigheder? Jeg mener, at når du voldtager et barn, så mister du nogle af dine civile rettigheder, siger Derryn Hinch.

Sidste år fordømte den australske premierminister, Malcolm Turnbull, australske pædofile, der tog på ferie for at begå nye overgreb. Han kaldte dem "en skændsel" for Australien.

- Det er meget simpelt, vi vil ikke have, at australiere tager til Sydøstasien for at begå disse seksuelle forbrydelser, sagde han til radiostationen 3AW.