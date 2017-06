Australske kampfly genoptager luftangreb i Syrien

Søndag blev et syrisk militærfly skudt ned af USA. Rusland advarede derefter den USA-ledede koalition, som Australien er del af, om at kampfly og ubemandede droner, som flyver vest for floden Eufrat, vil blive fulgt nøje af missilsystemer og betragtet som potentielle mål.

Ruslands militær støtter præsident Bashar al-Assads regime i kampen mod syriske oprørsgrupper og Islamisk Stat.

Den russiske advarsel fik Australien til midlertidigt at holde sine fly på jorden.

I meddelelsen fra forsvarsministeriet hedder det, at "suspenderingen var en forebyggende foranstaltning for at give koalitionen mulighed for at tage bestik af den operationelle risiko" ved at sende fly i luften.

- Suspenderingen er siden blevet ophævet, tilføjer ministeriet.

USA reagerede hurtigt på den russiske advarsel for at forhindre en eskalering af situationen.

En amerikansk general sagde, at USA ville forsøge at genetablere et samarbejde med Rusland om at undgå kollisioner mellem kampfly på missioner.

Rusland påstod efter søndagens nedskydning, at USA havde undladt at benytte den "hotline", der er etableret for at forhindre fly i at støde sammen.

Australske kampfly er med til at bekæmpe Islamisk Stat i Irak og siden slutningen af 2015 også i Syrien.

Det australske bidrag omfatter seks kampfly, et overvågningsfly samt et fly, der i luften kan forsyne kampflyene med brændstof.