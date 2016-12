Australsk politi smadrer kæmpe narkoring og fængsler 15

Australsk politi har fængslet 15 personer i en gigantisk sag om kokainsmugling. De 15 mænd skal have været en del af et smuglersyndikat, der skal have forsøgt at smule mere end et ton kokain til Sydney.

Kokainen har en samlet værdi af 360 millioner australske dollar, hvilket svarer til 1,8 milliarder danske kroner.