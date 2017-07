Australsk politi i Sydney afværger terrorplaner mod fly

Australsk politi har afværget et planlagt terrorangreb mod et fly.

- Jeg kan oplyse, at der i går aftes blev gennemført en stor fælles antiterror-operation for at afværge terrorplaner om at nedbringe et fly, siger Malcolm Turnbull søndag morgen lokal tid.

Australien har skærpet terrorberedskabet i alle landets lufthavne, tilføjer premierministeren.

Lørdag aften gennemførte australsk politi razziaer i en række af Sydneys forstæder.

De var en del af en igangværende efterforskning og blev udført af Australiens antiterrorkorps.

- Borgerne kan være sikre på, at vores sikkerheds- og efterretningstjeneste arbejder utrætteligt på at beskytte os, sagde Malcolm Turnbull lørdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Australien, der er en af USA's tætte allierede, har skærpet overvågningen af radikaliserede, der vender hjem efter kampe i Mellemøsten.

Myndighederne har afværget flere potentielle terrorangreb, men landet har også været ramt af en række angreb udført af enkeltpersoner - såkaldte "lone wolves".

Omkring 100 personer er rejst til Syrien for at kæmpe for militante bevægelser som eksempelvis Islamisk Stat (IS).

Det oplyste Australiens immigrationsminister i sidste måned.