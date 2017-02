Det var på denne sejlbåd, at australsk politi i sidste uge fandt 1,4 ton kokain skjult. Båden blev opbragt ud for Sydney.

Australsk politi finder 1,4 ton kokain på sejlbåd

På en sejlbåd, der i sidste uge blev opbragt ud for delstaten New South Wales, er der fundet over 1,4 ton af det hvide pulver.

- Dette er den største beslaglæggelse af kokain i en enkeltstående operation i Australiens historie, siger immigrationsminister Peter Dutton på et fælles pressemøde med justitsminister Michael Keenan.

Gadeværdien skønnes at være på 312 millioner australske dollar eller 1,65 milliarder kroner.

Aktionen mod lystbåden fandt sted torsdag. Seks personer er indtil videre anholdt, oplyser politiet mandag. De risikerer alle at blive idømt fængselsstraffe på livstid.

Yderligere anholdelser kan forventes, oplyser politiet, der i over to år har samarbejdet med kolleger i New Zealand om at optrævle et formodet net af narkogangstere.

Ifølge politiet stod lystbåden til søs fra New Zealand i januar med kurs mod et skib, der befandt sig i den sydlige del af Stillehavet, for at samle kokainen op. Derefter fortsatte lystbåden mod Australien for at bringe den ulovlige last i land.

Justitsminister Michael Keenan konstaterer, at aktionen har forhindret store mængder kokain i at komme ud på landets gader.

- Vi beslaglægger mere narko end nogensinde tidligere, siger han på pressemødet.