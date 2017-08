Australsk politi: IS stod bag plan om at bombe fly i Sydney

Ifølge australsk politi fik to mænd, som mistænkes for at ville udføre et angreb mod et passagerfly med afgang fra Sydney, hjælp fra Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Planen var, mener politiet, at en hjemmelavet sprængladning i juli skulle smugles om bord på et fly fra Etihad Airways i Sydneys internationale lufthavn.

Men planen blev opgivet i 11. time.

Ifølge nyhedsbureauet AP ankom den ældste af de to mænd 15. juli til lufthavnen med sprængladningen. Den var pakket ned i en taske, som den 49-årige mand havde bedt sin bror om at tjekke ind - uden at broren kendte til indholdet.

Men af endnu uvisse grunde nåede tasken aldrig frem til skranken for indtjekning af bagage.

I stedet forlod den 49-årige mand lufthavnen med tasken, mens hans intetanende bror fortsatte sin flyrejse.

Det oplyser Michael Phelan, vicekommissær i det føderale politi, på et pressemøde.

- Det her er en af de mest udspekulerede planer, der nogensinde er forsøgt gennemført på australsk jord. Havde det ikke været for det fremragende arbejde af vores efterretningstjenester og politiet på meget kort tid, så kunne vi have haft en katastrofal hændelse i dette land, siger Michael Phelan ifølge AP.

Politiet oplyser også, at anordningen bestod af dele, som med luftfragt var blevet sendt fra Tyrkiet til Sydney. Afsenderen var et højtstående medlem af IS.

Et medlem af IS instruerede derefter de to mænd om, hvordan de skulle samlede anordningen, mener politiet.

Oplysningerne kommer, efter at de to mænd torsdag blev tiltalt for to forsøg på at forberede eller planlægge en terrorhandling.

Politiet påstår, at mændene som et alternativ til at bombe et fly var i den tidlige fase med at planlægge et terrorangreb med en kemisk substans i en Sydney-forstad.

- Vi har fuldstændigt forpurret denne plan, siger Michael Phelan ifølge The Daily Telegraph.

Mændene på henholdsvis 49 og 32 år er blandt fire personer, som lørdag 29. juli blev anholdt under razziaer i flere forstæder til Sydney.

En er siden blevet løsladt, mens den fjerde person fortsat er i politiets varetægt.

De to mænd bliver fredag fremstillet i retten i forstaden Parramatta.