Australsk paslov mod pædofile sker på forespørgsel fra Asien

Det er på opfordring fra en række asiatiske lande, at Australiens politikere tirsdag fremsatte et lovforslag, der vil betyde, at man kan tage passet fra pædofile, der er dømt for overgreb mod børn.

Ifølge udenrigsministeren har "flere regeringer" i Sydøstasien bedt Australien om at slå hårdere ned på sexturister.

- Der har været en stigende bekymring i regionen om den seksuelle udnyttelse af sårbare børn. Og deres bekymring er velbegrundet, siger Bishop ifølge avisen.

Den australske udenrigsminister skriver på sin hjemmeside, at det vurderes, at Australien har 20.000 indbyggere, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn.

Ifølge Julie Bishop var der sidste år flere end 800 registrerede seksualforbrydere, der rejste udenlands. Omkring halvdelen af dem havde ikke informeret myndighederne om deres rejse, oplyser ministeren.

Hvis man bliver dømt for at begå overgreb mod et barn, bliver man i Australien skrevet ind i et register. Alle personer, der figurerer i dette register, vil ifølge lovforslaget få frataget passet.

Når man efter en årrække kan få sit navn slettet fra registret, kan man igen ansøge om et pas.

I øjeblikket er 3200 personer livsvarigt registreret, og de vil derfor, hvis loven gennemføres, aldrig få deres pas tilbage.

De nye regler blev tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP fremhævet af den australske udenrigsminister som de første i verden af sin slags.

Loven skal stemmes igennem parlamentet den kommende måned, og der tegner sig et flertal blandt politikerne.

Kampagnen mod at forbyde pædofile i at rejse ud af Australien har primært været ført an af senator Derryn Hinch.

Han dannede sit eget parti forud for seneste parlamentsvalg. Han gik blandt andet til valg på, at han ville slå hårdt ned på pædofile.

Hinch blev selv misbrugt som barn. Han er tidligere dømt for at hænge pædofile ud offentligt i sin tid som radiovært.