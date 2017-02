Artiklen: Australier anholdt for at hjælpe IS med missilsystem

Australier anholdt for at hjælpe IS med missilsystem

En 42-årig mand fra Australien er mistænkt for at hjælpe Islamisk Stat med højteknologiske missiler.

Det skriver en række lokale medier. Premierminister Malcolm Turnbull oplyser på et pressemøde, at den anholdte menes at have forsøgt at udvikle og sende teknologi til både missiler og lasersystemer til IS.

En australsk mand er blevet anholdt tirsdag mistænkt for at hjælpe den militante gruppe Islamisk Stat (IS) med at udvikle missiler.

Den 42-årige mand blev anholdt i byen Young, der ligger vest for millionbyen Sydney i delstaten New South Wales.

Politikommissær Andrew Colvin meddeler ifølge avisen Sydney Morning Herald, at den anholdte vil blive sigtet for en række forbrydelser, heriblandt to "alvorlige" sager med forbindelse til udlandet.

- Med disse overtrædelser mener vi, at han har brugt internettet til at udføre tjenester for Isil (andet navn for IS, red.) i konflikter i Syrien og Irak fra Australien, siger Colvin og uddyber:

- For det første har han undersøgt og designet et lasersystem, der slår alarm om indkomne missiler, som internationale styrker bruger i området. For det andet har han designet et system, der skulle hjælpe IS med at udvikle egne langtrækkende missiler.

Den anholdte beskrives som "australskfødt australier", skriver Sydney Morning Herald. Han er uddannet elektriker og har ifølge avisens oplysninger teknisk snilde.

Premierminister Turnbull slår fast, at anholdelsen på ny bekræfter, at australierne skal være på vagt.

- Dette understreger, at terror og støtte til terrorgrupper samt islamister ikke kun er et problem for vores større byer, siger han på pressemødet og roser politiets indsats.

De australske myndigheder har ifølge justitsminister Michael Keenan efterforsket sagen i halvandet år. Politiet mener, at den anholdte har handlet på egen hånd.

Bliver han dømt i sagen, risikerer han fængsel på livstid.