Australien vil stoppe pædofiles sexrejser - tager passet

Australiere, som har været dømt for pædofili, bør for fremtiden få frataget deres pas, så de ikke kan tage på sexrejser i Sydøstasien.

20.000 australiere er registreret af myndighederne som pædofile.

- Dette er den mest omfattende bekæmpelse af sexturisme nogensinde, siger justitsminister Michael Keenan.

- Intet land har før grebet så beslutsomt ind for forhindre landets borgere i at tage på udlandsrejser, ofte til sårbare lande for at misbruge børn, siger han.

Keenan mener, at de nuværende love er utilstrækkelige til at dæmme op for sexkrænkelser af børn i udlandet.

Lovforslaget vil give udenrigsminister Julie Bishop ret til at inddrage pædofiles pas. Forbuddet vil være gældende, så længe de pågældende er registreret hos myndighederne for sexkrænkelser af børn.

For øjeblikket er 3200 livsvarigt registreret.