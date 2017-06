Australien tangerer rekord med næsten 26 år uden recession

Det var forventet, at væksten ville ligge lavt, efter at en stor cyklon hærgede landets østkyst i slutningen af marts.

- Dagens væksttal viser, at den australske økonomi er modstandsdygtig, siger finansminister Scott Morrison på et pressemøde.

Australien fremviste sidst et kvartal med økonomisk tilbagegang i midten af 1991. Siden da har landet oplevet vækst i 103 kvartaler i træk.

Det betyder, at Australien tangerer en rekord, som tidligere tilhørte Holland.

Hollands økonomi voksede kontinuerligt fra 1982, efter landet havde indført en stribe økonomiske reformer, til 2008. Her satte finanskrisen en stopper for fremgangen.

Den australske dollar steg kort efter nyheden om de kontinuerligt gode væksttal. Økonomer mener, at de skyldes økonomiske reformer af arbejdsmarkedet og den finansielle sektor i 1980'erne og 1990'erne.

Australien har også nydt godt af Kinas økonomiske vækst og interesse i råstoffer. Det har blandt andet ført til rekordstore investeringer i australske miner.

Men økonomer mener, at det snart kan være slut med den australske vækst.

- Når man ser væksten i konteksten af, hvad der er sket de seneste år, så er det en ret lille vækstrate, siger økonom Tom Kennedy fra investeringsbanken JP Morgan.

- Det er et problem, at forbruget stadig er ret lavt. Det er virkelig vigtigt for australsk økonomi, så de nye væksttal er ikke overvældende, siger han.

Australien er i gang med at overgå fra at være afhængig af investeringer i miner. Centralbanken har blandt andet sat renten ned til et rekordlavt niveau på 1,5 procent for at støtte vækst i andre sektorer.