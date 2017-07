Australien modtager ny kritik for omstridte flygtningelejre

FN's højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi, kritiserer Australien for ikke at overholde en aftale om at lempe strenge krav over for asylansøgere, der har været placeret i lejre på Nauru og Manus Islands.

Ifølge ham var aftalen, at FN ville hjælpe med at sende nogle af de bådflygtninge, der var kommet til Australien, til USA.

Betingelsen var, at Australien tog imod nogle af dem, der havde bånd til Australien, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi aftalte at gøre sådan med den klare forståelse af, at de sårbare flygtninge med tætte familiære bånd til Australien ville få lov til at komme dertil, siger Filippo Grandi.

- UNHCR har for nylig modtaget informationer om, at Australien afviser at modtage disse, siger han videre.

Australien sender alle bådflygtninge, der prøver at komme til Australien uden et visum, til Nauru og Manus Island, der hører under Papua Ny Guinea. Her har Australien oprettet flygtningelejre.

Immigrationsmyndighederne skriver mandag, at dette længe har været kendt.

- Holdningen hos koalitionsregeringen har været klar og konsekvent. Dem, der bliver sendt til de regionale flygtningecentre, vil aldrig kunne slå sig ned i Australien, siger en talsperson for myndighederne.

Den australske udlændingeminister, Peter Dutton, slår fast, at det også vil forholde sig sådan fremadrettet.

- Folk vil ikke komme til Australien. Jeg har sagt dette gentagne gange, premierministeren har sagt det, det samme gjorde den tidligere premierminister Abbott (Tony Abbott, red.), siger han til Sky News.

Den australske regering måtte i juni betale 450 millioner kroner i erstatning til 1900 asylansøgere, der havde lagt sag an efter den behandling, de havde modtaget i flygtningelejren i Papua Ny Guinea.

Lejrene på Manus Island og Nauru har gentagne gange modtaget kritik fra FN, hvor flygtninge kan sidde i årevis. Da FN besøgte lejren i november blev vilkårene i lejren beskrevet som "grusomme og umenneskelige", skriver australske SBS.