Australien kræver svar fra USA efter politidrab på kvinde

I et interview med Australiens Today Show onsdag kalder Turnbull Justine Damonds død for "et chokerende drab".

Turnbull siger, at han kræver svar på vegne af Justine Damonds familie, ligesom at han slår fast, at noget "tydeligvis gik tragisk galt".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lørdag aften ringede 40-årige Justine Damond fra Sydney til politiet for at anmelde det, hun troede var et seksuelt overgreb, som fandt sted uden for hendes hus i et ellers roligt villakvarter i Minneapolis.

Hun stod ude på gaden i sin pyjamas og talte med betjentene i politibilen, da hun blev skudt gennem bildøren på førersiden.

Ifølge læger fra Hennepin County Medical Examiner døde hun af et skudsår i maven.

Malcolm Turnbull fortæller videre i et interview med Nine Network, at den australske generalkonsul i Chicago er sat på sagen for at søge svar.

- Hvordan kan det ske, at en kvinde, der står ude på gaden i sin pyjamas og søger hjælp, bliver skudt, spørger premierministeren.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.