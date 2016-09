Astronomiske lån truer Kinas banker

Det enorme beløb bekymrer den anerkendte finansielle vagthund Bank for International Settlements (BIS), som i en rapport advarer om risiko for en decideret bankkrise inden for de kommende år i Kina.

Sker det, vil det i værste tilfælde kunne ryste aktiemarkeder og økonomier over hele kloden. Det vurderer Amy Y. Zhuang, der med base i Singapore følger den økonomiske udvikling i Asien og særligt Kina som senioranalytiker hos Nordea.

- Hvis der kommer en kinesisk bankkrise, vil væksten gå i stå. Og når der ikke er nogen vækst i Kina, så vil de ikke importere noget fra Danmark, Tyskland, Japan og så videre. Så vil de økonomier også blive hårdt ramt. Det øger risikoen for en global recession, siger hun.

Analytikeren ser ikke en bankkrise lige om hjørnet, men hun mener, at man skal tage udviklingen meget alvorligt.

Den kinesiske gæld udgjorde ved udgangen af sidste år 255 procent af Kinas bruttonationalprodukt (BNP) - 107 procentpoint mere end otte år tidligere.

BIS benytter et særligt indeks over forholdet mellem kredit og BNP, når institutionen skal vurdere risikoen for en krise. Her lå Kina i begyndelsen af året på 30,1. Et niveau over 10 indikerer en mulig krise inden for de tre næste år.

Kina har dog ligget over den tærskel siden midten af 2009 - foreløbig uden nogen krise.

Ifølge Kim Fæster, chefanalytiker hos Jyske Bank med fokus på Kina, tyder intet på, at udviklingen vil stoppe.

- Kinesisk økonomi er meget afhængig af fortsat långivning. De har svært ved at skrue ned, for så risikerer de, at væksten begynder at aftage, siger Kim Fæster.

Han kigger med bekymring mod Kina, men vil ikke male fanden på væggen, lyder det.