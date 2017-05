Astronauter skal på rumvandring for at redde rumstation

Astronauter på Den Internationale Rumstation (ISS) skal på en ekstraordinær rumvandring for at erstatte en vital computer, der er brændt sammen.

Det skyldes, at computeren styrer vigtige processer på ISS som solenergisystem, radiatorer, køling og andet udstyr.

I øjeblikket må det flyvende laboratorium til 100 milliarder dollar drives via en reservecomputer.

Der befinder sig fem personer på stationen. Nasa understreger, at de på intet tidspunkt har været i fare som følge af nedbruddet.

De fem er fra USA, Rusland og Frankrig.

Senere søndag vil eksperter i Nasa beslutte, hvem af de fem astronauter, der skal uden for rumstationen for at skifte den defekte computerenhed.

Det seneste nødvandring uden for ISS var i december 2015, da to amerikanske astronauter skulle løsne bremser på en robot.

I 2015 var Andreas Mogensen den første dansker på rumstationen. Han var på ISS i 10 dage.

For nylig sagde generalsekretæren i den europæiske rumfartsorganisation ESA, at han regner med, at danskeren skal ud i rummet igen.