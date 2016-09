Send til din ven. X Artiklen: Assads magt over FN-nødhjælp får 73 grupper til at sige stop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Assads magt over FN-nødhjælp får 73 grupper til at sige stop

I et åbent brev kræver en række nødhjælpsorganisationer i Syrien, at FN griber sit arbejde helt anderledes an.

Verden - 09. september 2016 kl. 02:06 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang række syriske og udenlandske nødhjælpsgrupper har torsdag suspenderet samarbejdet med FN i Syrien. Det sker i protest over, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, ifølge grupperne har fået al for stor indflydelse over hjælpeindsatsen for landets mange nødlidende.

Det skriver den britiske avis The Guardian. I alt har 73 større og mindre organisationer, der alle arbejder i og omkring Syrien, sendt et brev til FN med krav om en hurtig og åben undersøgelse af FN's hjælp til Syrien. I brevet hedder det, at grupperne ikke længere kan acceptere "manipulationen af den humanitære hjælpeindsats fra den syriske regering og dens politiske interesser, som afskærer syrere i belejrede område fra at modtage hjælp". - Den syriske regering har forhindret leveringen af humanitær hjælp i adskillige tilfælde ved blandt andet at blokere hjælp til belejrede områder, står der i brevet. I sidste uge kom det frem, at FN gennem de seneste år har givet millioner af dollar i støtte til firmaer og personer, der er tæt knyttet til Syriens omstridte præsident, Bashar al-Assad. Dokumenterne viser ifølge The Guardian, at FN fra 2011 og frem har indgået kontrakter med selskaber, der er underlagt sanktioner fra både EU og USA. Også syriske ministerier og fonde har ifølge The Guardian modtaget "betydelige summer". Herunder en fond oprettet af Assads hustru og en anden, der er startet af hans fætter. Blandt grupperne, der nu sætter FN stolen for døren, er blandt andet Syrian American Medical Society (Sams) og Syrian Civil Defence, der også er kendt som De Hvide Hjelme. De menes alene at hjælpe seks millioner syrere. Deres ultimatum er kulminationen på mange måneders frustration over uddelingen af nødhjælp til belejrede områder i Syrien. Derudover stiller mange også spørgsmål ved FN's strategi for nødhjælp til landet. FN siger, at man gør alt for at sikre, at pengene bliver brugt efter hensigten. Samtidig understreger FN, at nødhjælp har reddet millioner af liv. Hvis man vil fortsætte det arbejde i Syrien, er man nødt til at samarbejde med regimet, lyder det.