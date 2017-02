Under slaget om Aleppo benyttede Syriens hær klorgas, som blev kastet ned mod oprørere fra helikoptere. Arkiv. Foto: Reuters/Omar Sanadiki

Assad beskyldes for at have vundet Aleppo-slag med klorgas

Ifølge menneskeretsorganisation benyttede Syriens hær klorgas mod oprørere og civile under slaget om Aleppo.

Verden - 13. februar 2017 kl. 18:27 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Syriens hær gjorde i flere tilfælde brug af kemiske våben under slaget om storbyen Aleppo i slutningen af 2016. Det slår menneskeretsorganisationen Human Rights Watch (HRW) fast i en rapport mandag. HRW har interviewet øjenvidner, indsamlet billeder og set videooptagelser, der tyder på, at der blev kastet bomber med klorgas ned i den oprørskontrollerede del af byen under offensiven fra 17. november til 13. december sidste år.

Ni personer blev ifølge rapporten dræbt i angrebene. Derudover blev 200 personer syge. Det værste angreb skal være sket i bydelen al-Sakhour. Her blev seks personer fra samme familie kvalt af den giftige gas. Fire af dem var børn. Store dele af Aleppo var i månedsvis kontrolleret af oprørere i opposition til Syriens præsident, Bashar al-Assad. Syrien og dets allierede Rusland, der støttede hæren under slaget om Aleppo, har gentagne gange benægtet brugen af kemiske våben i den langvarige konflikt. Ifølge HRW er der i det indsamlede materiale dog heller ikke beviser for, at Rusland har været involveret i de kemiske angreb. - Der er stærke indikationer på, at disse klorangreb er blevet tænkt ind i den overordnede militære strategi. Og det giver en begrundet mistanke om, at de øverste officerer i offensiven i Aleppo vidste, at der blev benytte klorgas, siger Ole Solvang, HRW's vicedirektør i rapporten. En FN-undersøgelse konkluderede sidste år, at den syriske regering havde gennemført mindst tre angreb med klorgas i 2014-15. At bruge klorgas som våben er forbudt i henhold til den internationale konvention mod kemiske våben. En konvention som Syrien har underskrevet. HRW opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at vedtage sanktioner mod ledere, som har ansvaret for brugen af kemiske våben.