Asiens yngste nation går til valg midt i store udfordringer

Vælgere i den lille asiatiske nation Østtimor står lørdag i kø for at afgive deres stemme i det fjerde parlamentsvalg, siden landet blev selvstændigt i 2002. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Kandidater fra 21 partier kæmper om de 65 pladser i parlamentet, og resultatet - som først ventes 6. august - vil desuden fastslå, hvem der bliver Østtimors premierminister.

Mininationen, der er en tidligere portugisisk koloni, blev selvstændig efter mange års krig med nabolandet Indonesien.

I 1975 blev Østtimor invaderet af Indonesien. Krigen sluttede først i 2002, og mange af frihedskæmperne er fortsat med til at styre landet.

I april og maj 2006 brød der dog uroligheder ud i hovedstaden Dili, hvor mindst 37 mennesker omkom i kampene mellem fraktioner af militæret og politiet.

Og to år senere, i 2008, blev landets daværende præsident, modtager af Nobels fredspris José Ramos-Horta, og premierministeren Xanana Gusmão, udsat for attentater udført af oprørere.

Ramos-Horta overlevede med nød og næppe angrebet, mens Gusmao slap uskadt fra det.

Lørdagens afstemning er den første, efter at FN's fredsbevarende mission forlod landet i 2012. Og den finder sted på tidspunkt, hvor den unge nation er i krise.

Halvdelen af indbyggerne lever i fattigdom, og vigtige oliereserver er ved at løbe tør, skriver nyhedsbureauet AFP. Derudover mangler der job.

Analytikere peger på, at den største udfordring for en ny regering, vil være at afvænne landet fra dets afhængighed af oliepenge og i stedet satse mere på landbrug og industri, skriver Reuters.

- Jeg håber, at partiet, der vinder valget, vil opbygge et Østtimor, som er bedre end før, siger 28-årige Maria Magdalena.

- Jeg håber bare, at alt går glat, fredeligt, og at der ikke er mere konflikt i det her land, tilføjer hun til Reuters.

Den 28-årige kvinde har stemt på partiet Fretilin, som er en del af den nuværende regeringskoalition.

Østtimors andet store parti, CNRT, ventes at blive valgets største stemmesluger.

Det er Xanana Gusmão, der undslap attentatet for ni år siden, som står i spidsen.

- Partiet har store forventninger til, at vi vil vinde, sagde han ifølge AFP.

Inden han afgav sin stemme lørdag, uddybede han over for Reuters:

- Efter en trættende måned, tror jeg på, at vi vinder. Hvis vi vinder, vil vi gøre vores bedste for at redde nationen og dette land.