Armstrongs månelandingsfartøj i guld er stjålet fra museum

En lille kopi i guld af fartøjet, som tre amerikanske astronauter benyttede under den historiske månelanding i 1969, er stjålet fra et museum i USA.

Neil Armstrong, som var den første af de tre astronauter, der tog skridt på Månen, kommer fra Wapakoneta.

Guldkopien stod på Armstrong Air and Space Museum.

Politiet rykkede ud til en alarm på museet fredag før midnat. Her kunne betjente konstatere, at den lille kopi, der er 12 centimer høj, var væk.

Kopien er produceret af det franske juvelerfirma Cartier. Den blev givet til astronauterne Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins i Paris kort efter den historiske rumrejse.

De tre amerikanere fløj til Månen i juli 1969.

Politiet i Wapakoneta får hjælp fra FBI og kriminalpolitiet i Ohio i forsøget på at spore guldkopien.

Det er ikke første gang, at en genstand forbundet til den historiske rummission, er blevet stjålet.

I sidste uge blev Neil Armstrongs lille taske, som han havde med sig under månelandingen, solgt i New York for 1,8 millioner dollar.

Det svarer til omkring 11,5 millioner kroner. Den blev solgt via auktionshuset Sotheby's.

Også den blev snuppet fra en udstilling.

Tasken, der var forsvundet fra Johnson Space Center i Houston, blev fundet hjemme hos en museumsdirektør i Kansas. Han blev dømt for tyveri i 2014.

Året efter blev den solgt på en auktion for blot 995 dollar til en advokat fra Chicago.

Kvinden sendte tasken videre til Nasa for at få afdækket dens historie.

Test afslørede, at det er Armstrongs gamle taske, og at den stadig indeholder spor af månestøv.

Nasa besluttede derfor at beholde tasken, hvorefter kvinden lagde sag an mod rumfartsadministrationen.

I december fastslog en dommer, at tasken aldrig burde have været solgt på auktion, men at kvinden havde ret til den, eftersom hun havde købt og betalt den.

Kvinden besluttede herefter at bortauktionere tasken.