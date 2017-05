Arkæologer finder 17 mumier i egyptiske katakomber

Arkæologer i Egypten har fundet 17 mumier i Minya-provinsen syd for Kairo. Det oplyser landets ministerium for udforskning og bevaring af Egyptens historie lørdag.

Mumierne, der ikke menes at være lig af kongelige, blev fundet i underjordiske korridorer.

Egyptens antikvitetsminister, Khaled el-Enany, kalder fundet unikt for det centrale Egypten.

Også Mohamed Hamza, der er leder af Kairo Universitets center for udgravninger, er begejstret. Han omtaler opdagelsen som "vigtig og uden fortilfælde" i området.

Også i sidste måned blev der opdaget egyptiske mumier i farverige sarkofager af træ.

Her var der tale om otte mumier fundet i en grav, der menes at være omkring 3500 år gammel. De blev fundet lidt uden for byen Luxor.

I første omgang meddelte de egyptiske myndigheder, at de havde fundet seks mumier. Men senere viste det sig, at der var to mere.

Sammen med mumierne fandt arkæologerne i april over 1000 skulpturer i graven. De blev ofte lagt ned til de døde for at hjælpe dem videre i det hinsides.

Gravene og de gamle templer omkring Luxor har længe været en af Egyptens helt store turistattraktioner.

Men antallet af besøgende i Egypten er faldet drastisk siden de politiske uroligheder, der i februar 2011 væltede landets mangeårige præsident, Hosni Mubarak.

Antikvitetsminister Khaled el-Enany håber, at opdagelsen af de nye mumier kan være med til at tiltrække turisterne igen.