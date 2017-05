Ariana Grande vil tilbage til Manchester med støttekoncert

Den amerikanske popstjerne Ariana Grande vil vende tilbage til Manchester og spille en støttekoncert for at samle penge ind til ofrene for mandagens bombeangreb og deres familier.

- Jeg vender tilbage til den utroligt modige by Manchester for at tilbringe tid med mine fans og holde en støttekoncert til ære for og for at samle penge ind til ofrene og deres familier, skriver Ariana Grande.

En selvmordsbomber dræbte mandag aften 22 mennesker, heriblandt en del børn og unge, ved en koncert med den amerikanske sangerinde i Manchester Arena.

116 blev såret, og af dem var 75 fortsat hospitalsindlagt torsdag.

Omkring 20 sårede er fortsat i kritisk tilstand. Fem af dem er under 16 år, lød en opdatering fra sundhedsmyndigheder i Manchester torsdag.

Der var cirka 21.000 mennesker til stede ved arrangementet med Ariana Grande mandag aften. Ved koncertens afslutning detonerede en selvmordsbombemand en sprængladning.

Ariana Grande skriver i fredagens Twitter-meddelelse til sine fans, at hun har tænkt på dem og på angrebet i Manchester konstant siden mandag.

- Måden, I har håndteret alt dette, har været mere inspirerende og gjort mig mere stolt, end I nogensinde kan forestille jer, lyder det i beskeden.

Sangerinden har endnu ikke offentliggjort en dato for den kommende støttekoncert i Manchester, men lover at holde sine fans opdateret, så snart alt er bekræftet, skriver hun.

- Vi vil fortsætte til ære for dem, vi har mistet, for deres kære, mine fans og alle, der er påvirket af denne tragedie, udtaler hun.