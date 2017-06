Ariana Grande til Manchester-fans: Tak for at være stærke

Sammen med blandt andre Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Robbie Williams og Take That spillede Ariana Grande således en velgørenhedskoncert foran 50.000 mennesker på Old Traffords cricketbane til ære for de døde og sårede.

- Tak fordi I står sammen, og fordi I er så kærlige og stærke, lød det fra den 23-årige sanger.

Ariana Grande var netop gået af scenen i Manchester Arena mandag 22. maj, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften og dræbte 22 mennesker og sårede 116 andre - mange af dem børn.

Søndag aften åbnede Mumford & Sons-forsanger Marcus Mumford showet, efter de titusindvis af publikummer havde holdt et minuts stilhed.

Mindre end et døgn før søndagens koncert blev Storbritannien ramt af et andet angreb. Denne gang i det centrale London, hvor syv mennesker blev dræbt og 48 såret.

- Lad verden høre jeres ukuelighed, lød det fra Pharrell Williams, da han gik på scenen.

I et rørende øjeblik under koncerten, der havde fået navnet "One Love Manchester", fik Grande selskab på scenen af lokale skolebørn, som havde overlevet angrebet for to uger siden.

Efterfølgende sang hun Oasis' "Don't Look Back in Anger" med Coldplay-forsangeren, Chris Martin. I dagene efter bombeangrebet blev netop den sang spillet til flere mindehøjtideligheder rundt om i Manchester.

Der var indført øgede sikkerhedsforanstaltninger før søndagens koncert, og britisk politi havde advaret om, at alle ville blive tjekket ved indgangen.

Dog var der en både rørende og munter stemning under koncerten, hvor politibetjente og sikkerhedsvagter dansede med de mange fans.

32-årige Rachel Jea var til forrige uges Ariana Grande-koncert. Hun følte, det var vigtigt at være med til søndagens koncert for at genvinde tillid efter angrebet.

- Jeg er glad for at være tilbage, sagde hun.

- Vores bedsteforældre gik igennem verdenskrige, sådan at vi kunne leve i frihed. Og nu starter det igen. Det burde ikke være sådan her.

Overskuddet fra søndagens koncert går til en nystiftet fond med navnet "We Love Manchester", som skal hjælpe ofrene for bombeangrebet.