Argentinsk politi finder skjult samling af nazigenstande

Genstandene blev fundet i et skjult værelse bag et biblioteksrum i huset.

I et hus i den argentinske hovedstad, Buenos Aires, har politiet fundet den angiveligt største samling af genstande fra Det Tredje Rige i Argentinas historie.

Blandt genstandene er en buste af Adolf Hitler, forstørrelsesglas i en boks med hagekors og en genstand til at måle størrelsen af et menneskeligt hoved.

I alt er omkring 75 genstande blevet fundet i hjemmet i det nordlige Buenos Aires, hvor en samler holder til.

Myndigheder oplyser, at det formentlig er originale genstande, der har tilhørt højtstående tyske nazister under Anden Verdenskrig.

- Vores første undersøgelser indikerer, at dette er originale genstande, siger Argentinas sikkerhedsminister, Patricia Bullrich.

Hun oplyser, at mange af genstandene er ledsaget af gamle fotografier.

- Det er en måde at kommercialisere genstandene, ved at vise at de var en del af rædslerne. Der er fotos med "Føreren" (Adolf Hitler, red.) med genstandene, siger hun.

Blandt genstandene er også legetøj, der ifølge Bullrich har været brugt til at indoktrinere børn, og en statue af den nazistiske ørn over et hagekors.

Politiet prøver nu at finde ud af, hvordan genstandene er kommet til Argentina og er endt i det skjulte rum.

Ransagningen, der førte til fangsten, fandt sted 8. juni.

Argentina blev et tilflugtssted for mange højtstående nazister efter Anden Verdenskrig. Det er efterforskernes hypotese, at nazisterne har taget genstandene med, da de flygtede efter krigen.

Mens de mest prominente nazister blev stillet for en retssag tiltalt for krigsforbrydelser, flygtede blandt andre SS-officer Josef Mengele til Argentina, hvor han boede i Buenos Aires i et årti.

Han flyttede siden til Paraguay, efter at israelske agenter fangede Adolf Eichmann, der også bliver kaldt "arkitekten bag Holocaust". Eichmann havde også boet i Buenos Aires.

Mengele døde i Brasilien i 1979.

Politiet i Argentina har ikke givet sit bud på, hvem af de højtstående nazister genstandene kan have tilhørt. Bullrich noterer dog, at de fleste genstande er lægeudstyr.