Arcels nye storfilm tjener beskedent på premiereweekend

Også publikum ser ud til at svigte. Således har filmen i løbet af sin premiereweekend i USA indtjent beskedne 19,5 millioner dollar, svarende til cirka 122 millioner kroner.

Det er ikke kun anmelderne, der har givet den danske filminstruktør og manuskriptforfatter Nikolaj Arcels nye storfilm, "The Dark Tower", en hård medfart.

Det viser tal fra Box Office Mojo.

Filmen har Matthew McConaughey og Idris Elba på rollelisten og er baseret på forfatter Stephen Kings værk af samme navn i syv bind.

- Filmens eneste redning er, at den kun har kostet 60 millioner dollar at producere, skriver Forbes.

- Ikke alle store bøger skal laves til film, og det er svært at tænke på en mere ufilmatiserbar serie end "The Dark Tower".

Stephen Kings bøger foregår i en fremmed og mystisk verden.

Helten Roland er en blanding af en sherif, ridder og munk. Han jagter skurken, "manden i sort", gennem flere dimensioner for at redde resterne af en på alle måder korrumperet verden.

Ifølge hjemmesiden Rotten Tomatoes, der samler filmanmeldelser, får "The Dark Tower" den ganske lave karakter 18 procent.

Den er blandt andet trukket ned af filmhjemmesiden The Wrap, der skriver:

- Den 95 minutter lange kulmination på års indsats for at bringe "The Dark Tower" til det store lærred er en komplet katastrofe. En slap, kun lige sammenhængende skal af en film.

I et interview med Politiken kalder Nikolaj Arcel det for "en vild oplevelse" at læse de mange dårlige anmeldelser, som hans nye film har fået.

- Jeg har set det ske så mange gange. En dansk instruktør tager til Hollywood og kommer skrigende hjem. Crash and burn. Man tænker: Jo, det er klart, men det kommer ikke til at ske for mig, siger han til avisen.

"The Dark Tower" får dansk biografpremiere torsdag 17. august.