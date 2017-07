Arabiske landes Qatar-boykot vil vare ved og blive udvidet

Fire arabiske landes boykot af Qatar både politisk og økonomisk vil blive ved, indtil Qatar ændrer sin stil. Golfstaterne og Egypten overvejer også at stramme skruen yderligere over for nabolandet.

Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten har i flere uger boykottet Qatar. De er også utilfredse med Qatars svar på de 13 krav, som de forlanger opfyldt for at genoprette forbindelse til landet.

Qatar viser mangel på vilje til at løse krisen, lyder det i en fælles udtalelse fra udenrigsministrene onsdag aften. Mødet blev holdt i Kairo.

Tidligere onsdag opfordrede Qatar til dialog for at finde en løsning på konflikten.

- Qatar holder fast i at opfordre til dialog. Vi byder ethvert seriøst forsøg fra vores nabolande på at løse vores uenigheder velkommen, sagde Qatars udenrigsminister, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Men vi accepterer ikke, at andre blander sig i vores interne affærer, sagde udenrigsministeren videre.

Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater samt Egypten afbrød 5. juni de diplomatiske forbindelser til Qatar. De beskylder Qatar for at støtte terrorisme samt for at have for tætte bånd til Iran.

Landene kræver blandt andet, at Qatar lukker tv-stationen Al Jazeera. Qatar skal også nedtoner de diplomatiske forbindelser med Iran, lukke en tyrkisk militærbase og indstille støtten til oppositionsgrupper i andre lande.