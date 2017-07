Arabiske flygtninge ser med vantro på Hamburg-uro

Den 29-årige egypter Ibrahim Ali kom til Tyskland i 2011, og han har sammen med to andre flygtninge - fra Syrien og fra Egypten - serveret øl og falafel for demonstranterne i Sternschanze-kvarteret.

Flygtningene er uforstående over for, at demonstranter har begået ødelæggelser og hærværk i den tolerante by, de lever i.

Og de er forbløffet over det, de regner for politiets tilbageholdenhed.

- Hvis folk gjorde sådan i Egypten, så ville de blive skudt, siger Ibrahim.

- Staten stiller alt til rådighed: bolig, arbejdsløshedsunderstøttelse og uddannelse. Alligevel er de folk her ikke glade. Jeg forstår det ikke.

Hans syriske kollega, Mohammad Halabi, i falafelboden ankom til Tyskland for 18 måneder siden, og han er lige så uforstående.

- De er tossede. Jeg kan ikke tro mine øjne, siger den 32-årige Halabi.

- De har sådan et dejligt land, og så ødelægger de det.

Han taler gebrokkent tysk og siger, at han fulgte med i, hvad der skete på G20-topmødet for at se, om lederne kunne enes om en måde, der kan standse krigen i Syrien.

Han var skuffet, da han erfarede, at USA's præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, var blevet enige om, at der skal indføres våbenhvile i den sydvestlige del af Syrien.

- Det er en vittighed. De er ikke seriøse. De er simpelthen interesseret i at passe deres egne interesser i Syrien og i Mellemøsten.

Når han ikke serverede falafel, løb han over pladsen til urolighederne og tog billeder af politiet, der brugte vandkanoner.

- Det her er ikke noget. Jeg er ikke bange, siger Halabi, der kan vise billeder af bombeangreb i Syrien.

Søndag aften kontrollerede politiet igen Sternschanze, der er et traditionelt område for venstreorienterede protester.

Beboere og butiksejere kom tilbage for at inspicere skaderne.

Alle var de vrede over, at forbundskansler Angela Merkel havde besluttet at holde G20-topmødet i deres by.