Arabisk boykot har næsten halveret Qatars import

Qatars økonomi er hårdt ramt af den snart to måneder lange boykot, som flere arabiske lande har indført over for den lille ørkenstat.

Og i forhold til maj, hvor samhandlen var normal, var importen i juni 38 procent lavere.

Handelstallene er de første, som er offentliggjort, siden Saudi-Arabien og tre andre lande 5. juni afbrød al samhandel med Qatar, skriver Financial Times.

Saudi-Arabien beskylder sammen med Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain den lille ørkenstat for at være med til at skabe uro i regionen og støtte ekstremistiske organisationer økonomisk.

Qatars forhold til Iran er også et problem, mener de fire lande. Qatar afviser beskyldningerne og har indtil videre afvist at opfylde de krav, som de fire lande har stillet for at indstille deres boykot.

Kvartetten af lande sagde søndag, at den var "parat til dialog", såfremt Qatar udtrykker "reel villighed" til at stoppe terrorfinansiering, ophøre med at blande sig i andre landes anliggender og komme med et svar på de i alt 13 fremsendte krav.

De indeholder blandt andet en tvangslukning af nyhedskanalen Al Jazeera, der har hovedsæde i Doha i Qatar, og hjemsendelse af udstationerede soldater fra Tyrkiet.