Apples talende assistent skal bredes ud til flere apps

Og det stopper ikke her. Apple forventes i denne uge at annoncere planer om at få Siri til at arbejde sammen med en større række af apps.

Sådan kan man i dag sige til sin iPhone for at få stemmefunktionen Siri til at åbne en taxaapp.

- Jeg har brug for et lift til lufthavnen.

Udvidelsen skal gøre den talende assistent konkurrencedygtig over for rivalen Amazon.coms succesfulde Alexa-funktion.

Apple åbner mandag sin årlige konference for udviklere fra hele verden. Her forventes teknologigiganten traditionen tro at præsentere nye produkter og funktioner.

Lige nu fungerer Siri kun sammen med seks forskellige typer apps. Det er blandt andet kørsel, opkald og beskeder, fotosøgning og betaling.

Selv om Apples stemmeassistent fordobler sin rækkevidde, vil det dog på ingen måde kunne hamle op med de omkring 12.000 opgaver, som Amazons Alexa kan håndtere.

Dette viser forskellen i de to teknologirivalers strategi.

Apple satser på, at kunder kun vil bruge stemmefunktionen, hvis de har en fornemmelse af at snakke med et rigtigt menneske. Det sætter en grænse for, hvor mange opgaver Siri kan løfte, ganske simpelt fordi den skal være sikker på at kunne udføre dem godt.

Modsat har Amazon ikke sat nogen restriktioner på Alexa, som de regner med vil blive brugt flittigt på trods af fejl af og til.

Funktionen er også sværere at betjene end Siri. Den har for eksempel brug for helt specifikke anvisninger for at kunne bestille en taxa.

Hverken Siri eller Alexa har en klar strategi for at tjene penge. Faktisk betaler Apple lige nu penge til ejerne af de apps, hvor Siri bruges. Det er ikke tilfældet for Amazon.

Indtil videre har Apple ikke kommenteret sine planer om at udvide stemmefunktionen.