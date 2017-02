Artiklen: Appeldomstol skal høre nye argumenter for indrejseforbud

USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen forventer, at appelsag om Donald Trumps indrejseforbud kan vare flere uger.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Hvis den amerikanske præsident, Donald Trump, skal gøre sig forhåbninger om at få et kontroversielt indrejseforbud genindført, skal hans regering diske op med flere og bedre argumenter.

- Trumps justitsministerium skal finde nye argumenter for, hvorfor et så bredt indrejseforbud er begrundet. For begrundelsen i national sikkerhed er allerede blevet afvist, siger lektoren.

Donald Trump indførte forrige fredag et indrejseforbud mod syv landes befolkninger, der overvejende er muslimer. Også flygtninge blev nægtet indrejse.

En uge efter afgjorde en dommer fra distriktsdomstolen i Seattle på baggrund af klager over præsidentens dekret, at indrejseforbuddet skulle ophæves for hele USA med øjeblikkelig virkning.

Dommerens begrundelse var blandt andet, at der ikke er nogen aktuel trussel mod USA fra netop de lande, som begrunder et indrejseforbud.

Det amerikanske justitsministerium ankede dommerens afgørelse til en appeldomstol, som søndag formiddag dansk tid har afvist at genindføre indrejseforbuddet, mens ankesagen bliver behandlet.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen skal Trump-regeringen nu dokumentere, at befolkningerne fra de syv pågældende lande udgør en særlig trussel mod den nationale sikkerhed.