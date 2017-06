Appeldomstol blokerer for Trumps indrejseforbud

Det er en appeldomstol i San Francisco, som mandag har stadfæstet en blokering af Trumps midlertidige indrejseforbud rettet mod borgere fra seks lande i Mellemøsten og Afrika.

Tidligere har en appeldomstol i Virginia også stadfæstet blokeringen af indrejseforbuddet. Den konkluderede, at Trump havde til hensigt at diskriminere mod muslimer fra de seks lande, som var omfattet af forbuddet.

Trump luftede sine planer om at udelukke muslimer fra USA flere gange under valgkampen. Han sagde det blandt andet i december 2015 efter et angreb i San Bernardino, Californien, hvor et par med pakistanske rødder dræbte 14 personer.

I januar kort efter sin indsættelse udsendte præsidenten det første dekret, som forbød borgere fra syv lande at rejse ind i USA. Dekretet blev dog stoppet af en dommer i staten Washington.

Et nyt dekret skulle efter planen være trådt i kraft 16. marts - ti dage efter underskrivelsen. Men det er også blevet bremset.

Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, har sagt, at indrejseforbuddet skulle beskytte USA mod terrorangreb, og at det vil blive bragt for højesteret.

Efter de seneste afgørelser er dekretet ugyldigt i hele USA, indtil en appeldomstol eller højesteret eventuelt omgør afgørelsen.