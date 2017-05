Antiterrorchef: Vi har fat i Manchester-bombers netværk

Britisk politi mener, at det har "fået fat i en stor del" af Manchester-bombemandens netværk.

Det siger lederen af det britiske politis antiterrorenhed, Mark Rowley, ifølge Sky News.

Han tilføjer over for tv-stationen, at han er overbevist om, at politiet har fat i nogle "nøglespillere", og at det er sandsynligt, at der vil komme flere anholdelser.