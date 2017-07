Antallet af piratangreb er det laveste i fem år

Men selv om antallet af piratangreb er på det laveste niveau i de sidste fem år, er der store problemer ved ruten forbi Somalia og Adenbugten, fortæller Danske Rederier.

I løbet af foråret er fem handelsskibe blevet angrebet på ruten, som er den vigtigste handelsvej fra Europa til Asien.

- Selv om det har været stille i nogle år, så det er ikke nogen ny situation for os, siger Maria Bruun Skipper, som er underdirektør i Danske Rederier.

- Vi har hele tiden vidst, at piraterne var i stand til at angribe, men de har ikke haft incitamentet til det i noget tid. Det har været mere attraktivt at lave anden form for kriminalitet.

I en periode har det været mere attraktivt for piraterne ud for Somalia og i Adenbugten at bedrive narkokriminalitet, våbenhandel og menneskesmugling, end det har været at angribe handelsskibe.

Ifølge Maria Bruun Skipper har de fem skibe, som er blevet angrebet i området ved Somalia og Adenbugten, ikke fulgt de internationale retningslinjer. De har dermed gjort sig sårbare.

- Alle rederier bør foretage en konkret risikovurdering af hver enkel sejlads. Samtidig skal man rapportere til de internationale rapporteringscentre, så myndighederne ved, at man er i området, siger underdirektøren.

Derudover kan skibene også sørge for at sejle i en fart, som gør det sværere for piraterne at angribe. Pigtråd og bevæbnede vagter kan også holde dem væk.

I denne uge er der møde i Contact Group on Piracy off Coast of Somalia (CGPCS), hvor Danske Rederier og Udenrigsministeriet deltager.

Her er der fokus på det internationale samarbejde om at bekæmpe somalisk pirateri og samarbejdet med krigsskibe i området.