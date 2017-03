To år i træk er USA's præsident, Donald Trump, blevet nomineret til Nobels fredspris.

Anonym amerikaner nominerer Trump til Nobels fredspris

To år i træk er USA's præsident, Donald Trump, blevet nomineret til at modtage Nobels fredspris.

Det er andet i år i træk, at Trump er blevet nomineret til fredsprisen. Det er den samme person, som har nomineret den amerikanske præsident to år i træk, skriver det norske medie Nettavisen.

Der er i år nomineret 318 personer til at modtage Nobels fredspris i 2017. Og blandt dem er USA's nye præsident, Donald Trump.

Direktøren for Institutt for fredsforskning, PRIO, Kristian Berg Harpviken fortæller til Nettavisen, at der er en del folk, som bekræfter deres nomineringer til ham.

- De fleste, som gør dette, har ikke noget imod, at jeg er åben omkring, hvem der nominerer, men denne person ønsker at være anonym. Jeg kan sige, at det er en amerikaner, siger han til mediet.

Sidste år begrundede personen sin nominering af Trump blandt andet med, at han skulle anerkendes for sin "fred via styrke-ideologi".

Der er dog ikke nogen stor chance for, at Trump modtager prisen, mener Harpviken.

- Det er helt åbenlyst for mig at chancen for, at han får fredsprisen er lig med nul.

- Men kombinationen af medieopmærksomheden omkring Trump og prisens tyngde, så skaber det opmærksomhed uanset hvad, siger han til Nettavisen.

Listen over, hvem der er blevet nomineret til fredsprisen bliver holdt hemmelig i 50 år.

Men personer, der nominerer en kandidat til fredsprisen, kan afsløre, hvem de har nomineret. Nobelkomiteen opfordrer dog ifølge Nettavisen folk til ikke at gøre det.

Modtageren af Nobels fredspris bliver offentliggjort i oktober, og i december bliver prisen uddelt i Oslo.

Sidste år gik fredsprisen til Colombias præsident, Juan Manuel Santos. Han fik prisen for at vælge fredens vej i kampen mod oprørsbevægelsen Farc.