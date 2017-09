Anklager kræver livstid til tysk højreekstremist for ti drab

Hun er mistænkt for at have været involveret i ti drab i perioden 2000 til 2007 sammen med den nynazistiske gruppe Den Nationalsocialistiske Undergrund (NSU).

Beate Zschäpe er det eneste nulevende medlem af NSU. Hun nægter sig skyldig i drabsanklagerne og i at have været medstifter af gruppen.

Der er tale om en langvarig retssag, der har været i gang i over fire år.

Efterretningstjenesterne i Tyskland var flere gange tæt på gruppen, som dog gik fri i over ti år, indtil et af de tre medlemmer blev anholdt og sigtet i 2011.

To andre medlemmer af gruppen - Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt - begik selvmord, da politiet endelig fandt frem til dem i november 2011.

Beate Zschäpe sprængte gruppens tilholdssted i luften, inden hun blev anholdt.

NSU er mistænkt for at stå bag drab på otte mænd af tyrkisk oprindelse, en græsk mand og en kvindelig politibetjent ifølge anklageskriftet.

Gruppen er også mistænkt for at stå bag flere bomber i indvandrerområder i Köln, hvor snesevis af mennesker blev såret. Desuden menes NSU at have begået 15 røverier.

Sagen er den største af sin art i efterkrigstidens Tyskland og har også bragt landets efterretningstjenester i forlegenhed. De er blevet kritiseret for, at det skulle tage adskillige år at finde frem til NSU's medlemmer.

Der ventes dom i sagen inden for de nærmeste måneder.