Anklager: Sydkoreansk præsident planlagde egen bestikkelse

Suspenderet sydkoreansk præsident arbejdede aktivt for at få del i bestikkelse fra Samsung, mener anklager.

I en pressemeddelelse skriver myndigheden, at den i sin undersøgelse er kommet frem til, at teknologigiganten betalte bestikkelse i millionklassen til de to.

Sydkoreas specielle anklagemyndighed konkluderer mandag, at Sydkoreas suspenderede præsident, Park Geun-hye, og veninden Choi Soon-sil samarbejdede om at lokke bestikkelse fra Samsung.

Angiveligt op mod 37,19 millioner dollar (cirka 260 millioner danske kroner).

Det skete til gengæld for tjenester, der skulle stadfæste Samsung Group-vicepræsident Lee Jae-Yongs kontrol i firmaet.

- Samsung Groups Lee Jae-yong samarbejdede med andre for at bestikke præsident Park og Choi Soon-sil. Det skete med selskabets midler, skriver anklagemyndigheden i meddelelsen ifølge Reuters.

48-årige Lee Jae-Yong er en del af Samsungs øverste ledelse. Han er søn af Lee Kun-hee, som er bestyrelsesformand i gruppen.

Anklagerne har hele tiden ment, at Samsung har betalt store summer i bestikkelse for at sikre regeringens opbakning til en fusion mellem to af Samsung-gruppens virksomheder.

Regeringens støtte skulle gives på trods af, at sammenlægningen ville medføre milliardtab. Til gengæld ville den give Lee mere kontrol i det store selskab.

Choi beskyldes for at have udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse penge ud af flere af Sydkoreas store virksomheder. Her er Samsung hovedmistænkt.

Pengene er angiveligt gået til en fond, som Choi kontrollerede.

Park, Choi og Lee har alle nægtet sig skyldig.

Samsung Group har mandag benægtet, at den nogensinde har udetalt nogen former for bestikkelse.

Skandalen kom frem i offentligheden sidste år.

Præsident Park Geun-hye har været suspenderet siden december. En domstol vil afgøre, om hun kan blive genindsat. Det vil efter planen ske i løbet af marts.

Chois datter, Chung Yoo-ra, har siden 2. januar siddet fængslet i Danmark, fordi hun er sigtet af de sydkoreanske myndigheder for medvirken til omfattende økonomisk kriminalitet.