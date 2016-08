Ankesag om Breiviks afsoningsforhold rykkes til januar

Ankesagen er afledt af en dom fra april, hvor Breivik til manges store overraskelse fik medhold af Oslo Tingrett i, at han har været udsat for umenneskelig behandling i forbindelse med hans afsoning.

Breivik havde sagsøgt den norske stat for brud på to punkter i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det ene punkt, artikel tre i konventionen, handler om umenneskelig behandling, og der fik Breivik medhold af domstolen i Oslo.

Det andet punkt - artikel otte - handler om retten til privatliv, men her blev den norske stat frikendt.

Det var især den langvarige isolationsfængsling, som Breivik er underlagt, og hans begrænsede muligheder for at klage over det, som retten hæftede sig ved i deres afgørelse.

Desuden påpeger Tingretten, at man ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til Breiviks psykiske tilstand, da straffen blev udmålt.

Ifølge Breivik har isolationsfængslingen i det højsikrede fængsel skadet ham. Under retssagen gav han udtryk for, at afsoningsforholdene er så umenneskelige, at han ville have foretrukket dødsstraf.

Afgørelsen i foråret kom bag på den norske anklagemyndighed, der besluttede at anke afgørelsen.

Sagen tages op på ny til januar.