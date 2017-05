Anholdelser vigtige for efterforskning af koncertangreb

- Det har været tre intense dage for betjentene og personalet ved Greater Manchester Police, siger han ifølge The Guardian.

Efterforskningen af mandagens bombeangreb i Manchester skrider hurtigt frem, fortæller politichef Ian Hopkins på et pressemøde.

- Jeg vil gerne forsikre folk om, at de anholdelser, vi har foretaget, er vigtige, og at de foreløbige ransagninger af områder har afsløret genstande, som, vi mener, er meget betydningsfulde for efterforskningen.

Otte personer er fortsat i politiets varetægt, lyder det på pressemødet. De er alle mistænkt for at have forbindelse til angrebet.

- De er alle mænd. En kvinde, som blev anholdt i går (onsdag, red.), er siden blevet løsladt.

- Samtlige anholdelser har fundet sted i Manchester, Wigan og Nuneaton. Vi gennemfører nu ransagninger på en række adresser i den forbindelser, siger Ian Hopkins på pressemødet ifølge The Guardian.

Angrebet, som blev udført af en selvmordsbomber, ramte koncertgæster i Manchester Arena, hvor popstjernen Ariana Grande spillede mandag aften.

Myndighederne mistænker 22-årige Salman Abedi for at stå bag. Han skal være født i Manchester af en familie med libyske rødder.

Politiet efterforsker, hvorvidt han handlede alene eller som en del af et terrornetværk.

22 ofre har mistet livet i angrebet, og i alt har 116 modtaget behandling på hospitalerne i Manchester-området.

23 er fortsat i kritisk tilstand. Det oplyser de britiske sundhedsmyndigheder, NHS, torsdag i en pressemeddelelse.