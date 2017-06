Angribere på London Bridge bar falske selvmordsveste

Politiet har offentliggjort fotos af de blodplettede flasker fra vestene. Der er viklet gråt og sort tape om flaskerne, som var sat fast på angribernes bælter.

- Alle der så dem har troet på, at de var ægte. Det er svært at sige, hvad der har motiveret angriberne til at bære dem, siger Haydon og tilføjer:

- Måske havde de planer om, at angrebet skulle udvikle sig til en form for belejring. Eller de ville bruge vestene som en slags selvbeskyttelse over for politiets skydevåben.

Khuram Butt, Rachid Redouane og Youssef Zaghba dræbte otte mennesker sent sidste lørdag ved at køre ind i fodgængere og derefter stikke tilfældige forbipasserende ned. De tre mænd blev skudt og dræbt af politiet.

De tre mænd forsøgte før angrebet at leje en stor lastbil på 7,5 ton.

Det var ifølge politiet gruppens leder, Khurum Butt, der forsøgte at leje lastbilen inden angrebet. Det mislykkedes dog, fordi Butts betaling ikke kunne godkendes af udlejningsfirmaet.

I stedet lejede de tre mænd en mindre varebil og fyldte den med grus. Det var sandsynligvis for at øge vægten og dermed gøre mere skade.

Alle tre gerningsmænd var bevæbnet med en lyserød køkkenkniv på 31 centimeter.