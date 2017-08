Angreb rammer Nato-styrker i afghansk provins

- Vi kan bekræfte, at en Nato-konvoj blev angrebet i eftermiddags i Kandahar. Angrebet har betydet tilskadekomne. Vi arbejder på at få flere oplysninger, lyder det i en skriftlig orientering via Twitter fra Natos hold i Afghanistan.

Det er dog ikke oplyst, om der er tale om dræbte eller sårede i angrebet. Nato oplyser heller ikke, hvilke nationaliteter de ramte soldater har.

Muligvis er der tale om amerikanske soldater, skriver afghanske medier.

Den amerikanske hær arbejder onsdag formiddag dansk tid også på at få oplysninger om angrebet. Ifølge militærtalsmand Damien E. Horvath er der endnu ikke meldinger om dræbte amerikanere. Det skriver AP.

Der er ifølge lokale sikkerhedskilder formentlig tale om et selvmordsangreb. Det bekræfter Samim Khapalwak, der er talsmand for guvernøren i Kandahar over for dpa.

Det formodede angreb kommer, dagen efter at 29 personer blev dræbt i et angreb mod en shiitisk moské i provinsen Herat.

Angrebet er sket i den sydlige del af Kandahar.

Ingen har taget skylden for angrebet, der blot er det seneste i en række.

Både civile og militærfolk har mistet livet i en bølge af vold på tværs af Afghanistan den seneste tid.

I sidste uge stod den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) bag en selvmordsbombe og skud mod den irakiske ambassade i Kabul, mens Taliban samtidig menes at stå bag et angreb mod en militærbase.

I løbet af årets første seks måneder er mindst 1700 personer blevet dræbt i angreb begået af enten IS eller Taliban, skriver The Independent.