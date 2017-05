Angivelig Boko Haram-kriger varsler bombeangreb i Nigeria

- Flere bombeangreb er på vej, blandt andet i Abuja som I føler er sikkert, siger manden i videoen, der er blevet fremskaffet af Sahara Reporters, som er et amerikansk netmedie.

En mand, der påstår at være kriger for den ekstremistiske gruppe Boko Haram, siger i en video, at gruppen har planlagt et bombeangreb i Nigerias hovedstad, Abuja, lørdag.

Reuters har set videoen. Nyhedsbureauet kan ikke umiddelbart verificere, om videoen er ægte.

Nigerias statslige sikkerhedsagentur, DSS, sagde i april, at det havde forhindret Boko Haram-folk, der havde forbindelser til Islamisk Stat, i at angribe den britiske og amerikanske ambassade i Abuja.

Omkring 82 piger blev befriet sidste lørdag i bytte med en række befalingsmænd fra Boko Haram.

Det skete, efter at pigerne havde været holdt fanget i cirka tre år.

De 82 piger var blandt cirka 270, der blev taget til fange af den ekstremistiske gruppe fra byen Chibok i det nordøstlige Nigeria i april 2014.

I en anden video optræder fire kvinder i slør. En af dem fortæller, at de fire er nogle af de frigivne kvinder, og at de ikke havde lyst til at blive frigivet fra Boko Haram.

- Vi vil ikke genforenes med vores forældre, fordi de ikke tilbeder Allah, siger kvinden, der holder en riffel.

Massebortførelsen af de mange piger chokerede verden.

Det udløste en global kampagne under navnet Bring Back Our Girls, der blev støttet af blandt andre den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama.

Det lagde et stort pres på Nigerias regering for at imødegå den ekstremistiske gruppe, der hærger i store dele af det nordlige Nigeria og ind i nabolandene.