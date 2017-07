Amnesty langer ud efter EU's indsats i Middelhavet

Her anklages EU for at svigte sit ansvar for at redde de flygtninge, der forsøger at krydse Middelhavet og nå frem til Europa.

I stedet har de europæiske politikere valgt at lægge det meste af deres energi i at lave aftaler med Libyen og blandt andet styrke landets kystvagt. Det fortæller juridisk konsulent Claus Juul.

- Man holder sig primært til at lave en aftale med libyerne om, at de simpelthen skal kontrollere, at folk ikke forlader deres kyst og farvand, siger han.

- Så der taler man op, at man lader et land stå grænsevagt, et land der helt notorisk bryder menneskerettighederne.

Størstedelen af de flygtninge, der forsøger at krydse Middelhavet, sejler ud fra Libyen.

Og der venter dem en hård skæbne, hvis de pågribes af den libyske kystvagt. Amnestys rapport beretter, at flygtningene bliver smidt i fængsel og udsat for alt fra voldtægt til tvangsarbejde.

Alligevel fortsætter EU med at poste penge i kystvagten i det nordafrikanske land.

Og den strategi handler ifølge Claus Juul i høj grad om at afskrække flygtningene fra at hoppe i gummibådene.

Bekymringen er nemlig, at hvis man hjælper folk i land i Europa, vil flere føle sig fristet til at gøre forsøget.

- Men der kan vi se, at det ikke er sådan, det er. Det har ikke en dæmpende effekt på forsøgene på at komme over Middelhavet, at mange drukner, siger han.

- Det er altså folk, der oplever, at de ikke har andet valg.

Flygtninges vilje til at trodse alle farer vidner i hans øjne om, at der ikke er nogen hurtig løsning på problemet.

- Det eneste, der har mulighed for at virke, er, at EU går ind og støtter langsigtet udvikling i de lande, folk flygter fra, siger han.

- Så der i de lande kan være tålelige tilværelser, så man kan se sig selv leve der.