Amnesty: Massefyringer efter kupforsøg smadrer tyrkeres liv

Det har haft store konsekvenser for de mere end 100.000 offentligt ansatte tyrkere, der er blevet fyret efter et mislykket kupforsøg i juli 2016.

Andrew Gardner, der forsker for Amnesty International i Tyrkiet, fortæller, at de fyrede tyrkere bliver stemplet som terrorister.

- Chokbølgen som følge af Tyrkiets hårde linje efter kupforsøget fortsætter med at ødelægge et enormt stort antal menneskers liv, som ikke bare har mistet deres job, men har fået deres professionelle og familieliv smadret, siger Andrew Gardner i en meddelelse.

Rapporten er baseret på 61 interviews. De interviewede tyrkere fortæller, at de blandt andet er nødt til at leve af deres opsparing eller tage job, som de ikke er uddannet til.

Ifølge rapporten forbydes mange af de fyrede at arbejde i den private sektor med arbejde, som reguleres af staten. De fyrede tyrkere fortæller også, at de har fået taget deres pas og dermed ikke kan tage arbejde i udlandet.

- De tillader os ikke at forlade landet. De tillader os ikke at arbejde. Jeg har en datter, som jeg skal forsørge. Hvad vil de have mig til at gøre?

Sådan lyder det i rapporten fra en kvinde, der blev fyret fra et job på præsidentens kontor.

Hun fortæller, at hun fik tilbudt et andet job, men at den nye arbejdsgiver trak jobtilbuddet tilbage, da de hørte, hun var blevet fyret.

Ingen af de fyrede, som Amnesty International har interviewet, har fået nogen anden grund for, hvorfor de er blevet fyret, end at de kan relateres til en terrorgruppe.

Amnesty peger dog på, at fyringer af soldater, der deltog i kupforsøget, kan være berettiget.

Amnesty International kræver, at de fyrede skal have mulighed for at få undersøgt deres fyring.

- Myndighederne må straks stoppe disse vilkårlige fyringer og genansætte alle dem, som findes ikke skyldige i ulovligheder, siger Andrew Gardner.