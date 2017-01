Amnesty: Dutertes patruljer likviderer fattige i narkokrig

Amnesty International anklager de filippinske myndigheder for at dræbe fattige, uskyldige mennesker, stjæle deres ejendele og plante beviser imod dem i kampen mod narkokriminalitet.

Helt konkret beskrives det i den 68 sider lange rapport, hvordan betjente og dødspatruljer bliver belønnet med en kontant bonus, hvis de likviderer narkomistænkte.

Ifølge rapporten har der været 7000 narkorelaterede drab det seneste halve år på Filippinerne. Af dem har politiet dræbt de 2500, står der i rapporten.

- Dette er ikke en kamp mod narkotika, men en kamp mod de fattige. Uden den mindste form for beviser bliver personer likvideret for penge, efter at være blevet beskyldt for at bruge eller sælge stoffer, udtaler Amnesty Internationals direktør for krisehåndtering, Tirana Hassan, i en pressemeddelelse.

- Under præsident Dutertes regeringsperiode bryder politiet nu de love, det selv skulle opretholde. De samme gader, som Duterte lovede at rydde for kriminalitet, fyldes nu med folk, der bliver dræbt uden grund af politiet, siger hun.

En højtstående politimand fortæller til Amnesty International, at betalingen for at dræbe en narkomistænkt ligger på mellem 1000 og 2000 kroner for hver likvidering.

En anholdelse af en narkomistænkt udløser ingen bonus, fremgår det af rapporten.

Men det er ikke kun politiet, der er involveret i de mange drab. Også private dødspatruljer bliver ifølge Amnesty International hyret til at dræbe narkomistænkte

Dødspatruljerne bliver betalt en smule mindre end politiet for drabene, men det fremgår af rapporten, at dødspatruljerne har likvideret flere end 4000 personer det seneste halve år.

Amnesty International mener, at de mange drab kan være et direkte angreb på menneskerettighederne i landet.

- Hvad der sker i Filippinerne er en krise, som hele verden skal være bekymret for. Vi beder præsidenten om at sætte en stopper for disse likvideringer, siger Tirana Hassan.