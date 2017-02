Amnesty: Børnesoldater tvinges til kamp for Yemens oprørere

Drengene er alle mellem 15 og 17 år.

- Det er forfærdende, at Houthi-styrker river børn væk fra deres forældre og hjem, skræller deres barndom væk og sender dem til fronten for kampene, hvor de risikerer at dø, siger Samah Hadid i en pressemeddelelse.

Hadid er vicedirektør for Amnesty Internationals kontor i Beirut.

Familierne til de unge drenge fandt først ud af, at deres sønner var blevet udstyret med våben og en militæruniform, da andre lokale øjenvidner havde set drengene stige om bord på en bus ved en bygning drevet af houthier.

- Det er et skammeligt og uhyrligt brud på internationale love. Houthierne bør øjeblikkeligt stoppe rekrutteringen af børn under 18 år og frigive alle bevægelsens børnesoldater, siger Samah Hadid.

De fire drenge er ifølge oplysninger til familierne kørt til grænsen mellem Yemen og Saudi-Arabien.

Yemen har de seneste år været præget af kampe mellem Houthi-oprørere og regeringsvenlige styrker.

Det internationale samfund er også trådt ind i konflikten og stiller sig på hver sin side af borgerkrigen.

Houthierne er støttet af Iran og det fortrængte styre, mens det internationalt anerkendte styre får støtte af nabolandet Saudi-Arabien og flere andre lande i regionen.

Ifølge Amnesty bliver drenge i teenagealderen rekrutteret af Houthi-bevægelsen via koranskoler.

Antallet af børnesoldater er ifølge organisationens oplysninger steget, i takt med at de unge ikke længere kan gå i lokale skoler på grund af krigen.

Ifølge familierne er mange bange for at sige nej til at lade sig hverve eller stille sig i vejen for børnenes rekruttering. Samtidig tilbyder houthierne ifølge Amnesty penge til familierne, hvis deres børn dør i kamp.

Flere end 7000 personer er blevet dræbt i løbet af den yemenitiske konflikt, der tog fart i marts 2015.