Foto: Free/The Tribal Council Of Palmyra And Badia/amnesty Internation

Amnesty: 75.000 syriske flygtninge strandet i ingenmandsland

Der befinder sig i øjeblikket 75.000 flygtninge ved den syriske grænseovergang til Rukban og Hadalat i Jordan, anslår Amnesty International.

Det er videoer og satellitbilleder, som ifølge menneskerettighedsgruppen dokumenterer de mange strandede flygtninge.

Ingenmandslandet er opstået, efter at Jordan, der huser 650.000 syriske flygtninge, har lukket grænsen.

Et dødeligt angreb mod jordanske grænsevagter i juni har betydet, at nødhjælpen stort set er ophørt.

- Den humanitære situation er meget ringe. Særligt børnenes situation er meget skidt. Vi har drikkevand, men næsten ingen mad eller mælk.

Det fortæller Abu Mohamed til Amnesty International. Han har tilbragt fem måneder mellem Syrien og Jordan i ørkenen.

- Mange er døde, siger Abu Mohamed.

- De delte kun ris, linser og et kilo tørrede dadler ud, men det var alt i en hel måned, de gav os ikke mere end det.

Det er svært at fastslå, hvor mange der har mistet livet.

Men ifølge menneskerettighedsgruppen er mindst 10 døde på grund af leverbetændelse siden juni.

Derudover er mindst ni omkommet i forbindelse med fødsler.

Den jordanske regering siger ifølge Amnesty, at sikkerhedshensyn er skyld i den lukkede grænse.

Alligevel opfordrer organisationen Jordan til at genåbne den.

- Selvfølgelig skal de tænke på sikkerheden, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.

- Men vi beder Jordan om, at de her mennesker får mulighed for at komme væk fra denne her forfærdelige situation.

Samlet skal der dog mere til, påpeger generalsekretæren.

- Vi siger det samme, vi har sagt i mange år nu til verdenssamfundet, siger hun.

- Nemlig at hvis man lader lande som Jordan stå alene med de her problemer, vil vi se flere situationer, hvor grænserne bliver lukket, og de menneskelige lidelser mangedobles.

Borgerkrigen i Syrien har varet siden 2011. Flere end 300.000 har mistet livet, og halvdelen af den syriske befolkning er flygtet.

Siden mandag har der været våbenhvile i landet. Den varer indtil videre frem til fredag, skriver Reuters.