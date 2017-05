Amerikanskledet luftangreb i Syrien dræber 35 civile

Angrebet er sket i et boligkvarter i en by, som Islamisk Stat (IS) kontrollerer.

Et luftangreb udført af den amerikanskledede koalition i det østlige Syrien har torsdag kostet mindst 35 civile mennesker livet. Det oplyser organisationen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

- Blandt de døde er mindst 26 personer, der er i familie med IS-krigere. Mange af dem er kvinder og børn inklusiv syrere og marokkanere, siger Rami Abdel Rahman, der er organisationens leder.

- De ni andre er civile syrere og inkluderer fem børn.

Luftangrebet skal være sket i byen Mayadeen, der ligger i Syriens olierige østlige provins Deir Ezzor.

Byen har været under luftbombardement for anden dag i træk. I alt har mindst 50 mennesker mistet livet onsdag og torsdag ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Organisationen, som står bag oplysningerne, er baseret i London. Den skaffer sine oplysninger gennem et bredt netværk af kilder i Syrien.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyste tidligere på ugen, at antallet af dræbte civile den seneste måned er det højeste antal dræbte på en måned, siden koalitionen begyndte at bombe i Syrien i september 2014.

Fra 23. april til 23. maj i år blev 225 civile dræbt i angreb udført af den amerikanskledede koalition i Syrien, oplyser organisationen.

Den internationale koalition leverer luftstøtte til angreb på Islamisk Stats resterende højborge: Raqqa i det nordlige Syrien og Mosul i Irak.

Tidligere torsdag konkluderede en undersøgelsesrapport fra det amerikanske militær, at mindst 105 civile blev dræbt i forlængelse af et amerikansk luftangreb i den irakiske by Mosul 17. marts i år.

I rapporten slås det fast, at luftangrebet ikke i sig selv dræbte de mange civile.

Angrebet forårsagede "uforsætligt" flere eksplosioner, da bomber ramte eksplosiver, som Islamisk Stat havde placeret i bygningen.

Det førte til, at bygningen styrtede sammen. Over 100 civile, som havde gemt sig på nederste etage, blev dræbt.

Hverken USA eller Irak var klar over, at IS havde placeret eksplosiver i bygningen, konkluderes det i rapporten ifølge The New York Times.