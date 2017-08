Amerikanskledede luftangreb koster 27 civile livet i Raqqa i Syrien

Under amerikanskledede luftangreb i den syriske by Raqqa er 27 civile blevet dræbt, siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Han siger, at angrebene fandt sted søndag.

- Der bliver dræbt civile hver dag ved koalitionens angreb. Desto tættere kampene kommer på byens centrum, desto flere civile bliver der dræbt, siger han.

Titusindvis er blevet tvunget på flugt fra kampe i Raqqa.

Over halvdelen af byen, som er hovedstad i Islamisk Stats selvudråbte kalifat, er faldet til De Syriske Demokratiske Styrker, der er en alliance bestående af kurdiske og arabiske krigere.

Alliancen får massiv støtte fra den amerikanskledede koalition, som jævnligt har gennemført luftangreb mod jihadisterne.

Koalitionen erkendte i august at have dræbt 624 civile under luftangreb i Syrien og Irak siden 2014, men menneskerettighedsgrupper siger, at det reelle tal er langt højere.

FN anslår, at der er fanget omkring 25.000 civile i Raqqa, hvor der er mangel på mad og brændstof.

Sidste måned mistede IS grebet om den irakiske millionby Mosul. Den blev erobret af IS i sommeren 2014.

Byen faldt efter adskillige måneders belejring og intense angreb fra blandt andet den irakiske hær og kurdiske styrker.

IS kæmper både mod De Syriske Demokratiske Styrker, der støttes af USA, og mod den syriske regeringshær, der støttes af Rusland.

- I dag kæmper IS for hver eneste boligblok i Raqqa og kæmper for deres egen overlevelse, hed det i udtalelser tidligere på måneden fra Brett McGurk, der er USA's særlige udsending for den amerikanskstøttede koalition i Raqqa.

- Vi vurderer, at der er omkring 2000 IS-krigere tilbage i Raqqa, sagde han.