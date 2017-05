Amerikanske soldater er såret ved aktion i Yemen

- Mindst syv militante blev dræbt, oplyser Pentagon. De understreger, at de sårede amerikanske soldater ikke har behov for en "medicinsk evakuering."

Siden februar har USA's militær gennemført over 80 angreb mod al-Qaeda i Yemen. Davis siger, at det er første gang, at amerikanske soldater er sat ind på landjorden i distriktet Marib.

- Det er første gang, at det amerikanske militær er gået så dybt ind i Yemen for at bekæmpe AQAP (al-Qaeda på Den Arabiske Halvø, red.), siger han.

Angrebet havde også efterretnings-mæssige formål, siger amerikanske embedsmænd.

Lokale klanledere bekræfter, at der har været et angreb i området. Det kontrolleres af pro-vestlige styrker. Klanlederne siger, at fem medlemmer af deres egen klan blev dræbt, og at seks blev såret.

- De var alle civile, hedder det.

Kilder i Marib siger, at amerikanerne indledte angrebet med droner, siden af skud fra lavtflyvende helikoptere.

Al-Qaeda i Yemen har en verdens mest frygtede bombemagere, Ibrahim Hassan al-Asiri. Gruppen har givet konstant bekymring i USA, siden juledag 2009. Da blev et fly på vej til Detroit forsøgt sprængt i luften .

Yemen har i to år været i borgerkrig. Den har kostet tusindvis af mennesker livet og tvunget millioner på flugt. Samtidig mangler der nødhjælp til 18,8 millioner mennesker .

FN's verdenssundhedsorganisation (WHO) har advaret om en farlig koleraepidemi i Yemen. Kolera har dræbt mindst 200 mennesker. Der er registreret over 50.000 tilfælde af sygdommen.