Amerikansk politi finder narko til en milliard kroner

Beslaglæggelsen er sket efter samarbejde mellem de amerikanske og australske myndigheder, der angiveligt reagerede på et tip, som de modtog i januar.

Narkoen blev fundet i juni, da de amerikanske myndigheder undersøgte et opbevaringslager i det nordlige Californien. Efterfølgende har det ført til tre anholdelser på australsk grund.

Politiet vurderer, at narkotikummet på gadeplan har en værdi af 255 millioner australske dollar. Det svarer til 1,25 milliarder kroner.

Det australske politi fortæller på et pressemøde, at det 5. juli har anholdt en 72-årig mand i en lufthavn i Melbourne. Politiet har mistanke om, at han var på vej til Californien og ville fragte narkoen med retur til Australien.

I sidste uge anholdt politiet en 52-årig mand i Sydneys internationale lufthavn.

Den anholdelse kom, efter at politiet havde fundet 2,4 millioner australske dollar i kontanter.

Den tredje australier, en 58-årig mand, blev anholdt i Melbourne.

Politiet oplyser, at de tre mænd vil blive sigtet for at smugle narkotika og hvidvaskning af penge.

De tre mænd kan blive idømt livstid, hvis de bliver fundet skyldige.

The Daily Telegraph skriver, at den 72-årige mand ville smugle narkotikummet i et mindre propelfly af mærket Cessna.

Flyet skulle have fået fjernet nogle af dets sæder, for at gøre plads til den store mængde narkotika.

Aviser skriver videre, at myndighederne undersøger, om narkoen har forbindelse til en motorcykelbande i Victoria.