Amerikansk politi detonerer mulig bombe i New Jersey

Amerikanske efterforskere undersøger, om der mulig sammenhæng mellem flere bomber i New York og New Jersey.

Episoden sker, efter at USA er rystet af tre angreb i weekenden, blandt andet en bombeeksplosion på Manhattan lørdag aften, hvor 29 menneske blev såret samt et knivoverfald i Minnesota, som sårede ni.

Amerikansk politi detonerede tidligt mandag en mistænkelig pakke nær en station i byen Elizabeth i New Jersey. Politiet frygtede, at der var flere rørbomber i pakken, som blev bragt til eksplosion af en robot, skriver Reuters.

I Elizabeth, som ligger syd for Newark i New Jersey nær New York City, fandt to mænd sent søndag en mystisk pakke i en papirkurv, siger borgmester Christian Bollwage.

- Mændene indrapporterede til politiet, at de havde set ledning og et rør, siger Bollwage.

Amerikanske efterforskere undersøger nu, om der en mulig sammenhæng mellem to bomber, som lørdag eksploderede i New York og New Jersey.

Ligeledes undersøges knivangrebet i et indkøbscenter i byen St. Cloud i Minnesota, hvor gerningsmanden blev skudt og dræbt af en betjent.

Om de tre angreb kan sættes i forbindelse med det, der i USA betegnes som terroristgrupper, er ved at blive efterforsket, skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Politichefen i St. Cloud sagde søndag, at intet tyder på en sammenhæng mellem knivangrebet og eksplosionerne i New York.

Islamisk Stat hævdede via sit nyhedsbureau søndag ifølge Reuters, at manden bag knivangrebet var soldat fra den militante gruppe.

To lokale aviser har identificeret den mistænkte. Der er tale om en 22-årig mand med somalisk baggrund. Født i Afrika, men bosiddende i USA de seneste 15 år.

FBI oplyser, at man efterforsker angrebet som en "mulig terrorhandling".

Ifølge CNN beretter er en af de tilskadekomne fra lørdagens bombeangreb i kritisk tilstand.

Storbyens antiterrorenhed og forbundspolitiet, FBI, deltager i efterforskningen af angrebet.